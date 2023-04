Tra Aurora Treia e Corridonia vincono le difese

AURORA

0

CORRIDONIA

0

AURORA : Frascarelli, Marchetti (16’ st Marcucci), Cervigni, Romagnoli F (40’ st Di Francesco), Palazzetti, Mulinari, Capponi, Panichelli, Voinea, Badiali (16’ st Gobbi), Andreucci. All: Passarini.

CORRIDONIA: Fall, Keci, Marinelli, Ciucci, Romagnoli A, Bigoni, Garbuglia G, Emiliozzi (32’ st Ripa), Garbuglia M, Ruzzier (48’ st Mandozzi), Ogievba (32’ st Piccinini). All: Cantatore.

Arbitro: Bini di Macerata.

Un punto a testa, utile per il Corridonia nella lotta salvezza mentre la formazione di casa si porta a 5 punti dalla capolista Civitanovese impegnata oggi contro il Trodica. Veniamo alla cronaca. Al 26’ è respinto il tiro di Badiali e sulla ribattuta Cervigni calcia sul fondo. Badiali (32’) ha una buona palla all’altezza del dischetto, ma la difesa neutralizza. Al 40’ è da applausi Frascarelli sulla conclusione ravvicinata da Ruzzier. Nella ripresa Fall non si lascia sorprendere dalla conclusione di Badiali. Il Corridonia risponde con Michele Garbuglia, ma il portiere fa buona guardia. Al 5’ ci prova anche Giulio Garbuglia, l’estremo difensore devia in angolo. Aurora vicina al vantaggio: è l’11 quando il colpo di testa di Andreucci si stampa sul palo. Dopo un’ora di gioco la formazione di Passarini reclama un rigore per fallo di mano di Ciucci, ma per l’arbitro è tutto regolare. Nel finale c’è il forcing dei padroni di casa. Andreucci (25’) tenta la via del gol ma un difensore gli respinge il tiro e in pieno recupero Ariel Di Francesco mette sul fondo a porta semi sguarnita.