Tra Biagio Nazzaro Chiaravalle e Castelfrettese Pari ed Emozioni

BIAGIO NAZZARO

CASTELFRETTESE

BIAGIO NAZZARO : Sartarelli, Pacenti, Agostinelli, Brocani, Ortolani M., Cecchetti, Borocci (19’ st Parasecoli), Cardinali, Canulli (30’ st Pieralisi), Coppari (10’ st Carboni), Montagnoli. Panchina: Minardi, Terranova, Guerri, Bellardinelli, Andrea Angelani, Giacconi. All. Domenichetti

CASTELFRETTESE: Sollitto, Mazzarini, Bartolini, Lucchetti, Sampaolesi Y. (40’ st Scortechini), Rango, Mosciatti, Arsendi (17’ st Felicissimo), Beta, Sampaolesi M., Rocchi (42’ st Ginesi). Panchina: Angelani M., Ortolani T., Fratesi, Santinelli, Simone, Capitani. All. Fenucci

Arbitro: Ricciarini di Pesaro

Reti: 31’ pt Montagnoli (rig.), 22’ st Beta, 47’ st Ginesi, 49’ st Cecchetti

Il derby tanto atteso che ritornava dopo 13 anni finisce in parità. Quattro gol in totale davanti a 400 spettatori ed emozioni fino agli ultimi secondi, con due gol segnati addirittura in pieno recupero. La Castelfrettese sogna il colpaccio con il classe 2005 Ginesi al 47’ st, ma dopo due minuti Cecchetti fissa definitivamente il punteggio sul 2-2. Nel primo tempo il rigore procurato e realizzato da Montagnoli (al quarto gol in campionato) sblocca il risultato. Nella ripresa poi Beta pareggiava provvisoriamente i conti.