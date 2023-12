Tra Blengini e Soli reciproco rispetto e sana rivalità

A poche ore dalla sfida i due allenatori hanno detto la loro: "Attendiamo il team campione d’Italia – ha affermato Gianlorenzo Blengini- un gruppo che ha aggiunto giocatori e ha acquisito esperienza, soprattutto tra i più giovani, consolidando anche la chimica di squadra e la capacità di vincere. Quando si conquista un titolo inevitabilmente si cresce. Per me è la formazione più equilibrata della SuperLega. Sarà una sfida molto difficile in un campionato in cui non esistono partite facili". Così il nuovo tecnico degli ospiti Fabio Soli: "Affrontare la Lube all’Eurosuole Forum è sempre un momento topico e stimolante nella regular season di qualsiasi squadra. Per noi si tratta dell’opportunità di verificare, contro un top team, i progressi compiuti nell’ultimo periodo a livello di efficacia e continuità di gioco. Affronteremo una squadra che ha tante armi a propria disposizione".

an. sc.