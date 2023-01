Tra i granata assenti Capezzani e Mistura

"Non dobbiamo assolutamente arretrare di un millimetro rispetto a domenica scorsa: voglio lo stesso atteggiamento mostrato a Pineto". È quanto Andrea Mosconi ha chiesto ai giocatori. Mancheranno lo squalificato Capezzani e l’infortunato Mistura, per il resto dovrebbero esserci quasi tutti. Mosconi ha detto di avere "due o tre dubbi da valutare all’ultimo momento" e il riferimento è ad un eventuale rientro di Severini e di qualche under da alternare.

Le probabili formazioni

Fano (3-5-2): Bizzini; Bonacchi, Schiaroli, Tomassini; Roberti, Niang, Nappo, Urbinati, Nappello; Broso, Serges

Tolentino (4-3-3): Gagliardini, Massarotti, Stefoni, Nagy, Salvatelli, Rozzi, Marcelli, Papaserio, Vitiello, Lattanzi, Mataloni.