Tra Montefano e Urbino in palio un posto nei playoff

Chi vincerà tra Montefano e Urbino può garantirsi un posto nei playoff in un turno che propone tanti altri scontri diretti. Appuntamento alle 16.30 all’impianto di Montefano dove i viola sono chiamati all’ennesima impresa di una stagione che li ha visti protagonisti. L’allenatore Mariani potrà contare sul rientro del portiere Rocchi dalla squalifica mentre appare difficile che Alla possa recuperare dall’infortunio accusato nel match esterno con il Valdichienti Ponte. Cresce l’attesa a Montefano per questa gara con i tifosi locali che oggi riempiranno l’impianto per spingere la squadra a centrare uno storico obiettivo. Finora i viola hanno sempre fatto bene sul loro campo iniziando le gare a mille, aggredendo l’avversario, non facendolo respirare e mantenendo un ritmo alto, ma oggi c’è un’altra componente di cui tenere presente, e cioè l’alta posta in palio che può trasformarsi in un peso a livello mentale. "Sarà uno spareggio – dice Ivan Santi, dg dell’Urbino – per un posto nella griglia playoff. Affronteremo un avversario che ha disputato una grande stagione, con ottimi giocatori e un tecnico molto preparato. Ovvio che i due punti di vantaggio in classifica facciano propendere i favori del pronostico verso il Montefano, ma noi venderemo cara la pelle".