Trasferta spagnola per quattro del Club Vela Portocivitanova

E’ scattato a Cadice, in Spagna, il campionato europeo giovanile della classe Ilca 4 (ex Laser 4.7). Sono quattro i ragazzi del Club Vela Portocivitanova inseriti nel foltissimo team italiano, composto da ben 47 elementi (27 maschi e 20 femmine). Guidato dal tecnico societario Giacomo Sabbatini, il quartetto rossoblù ha avuto modo di ambientarsi in quelle acque con qualche giorno di anticipo. Dopo le prime due giornate, con due sole regate portate a termine a causa dell’impetuoso vento di martedì, da segnalare il 21° posto di Cecilia Belletti su 166 concorrenti. Per lei un 11° e un 13° posto di poule. Tra le italiane la precede solo Clara Lorenzi, 14ª assoluta. Sessantatreesima Maria Chiara Fuligna. In campo maschile, dove gli azzurri sono partiti molto forte (tre tra i primi 5), Francesco Luzi è al momento 25°, con un 5° e un 19° posto di poule. Più indietro Federico Spagnoli (136°) in un contesto di 225 atleti. La Fuligna è under 16 mentre i suoi tre coequipier sono tutti under 18. Dopo le manche di qualificazione, oggi cominciano le finali. Le regate si concluderanno dopodomani.