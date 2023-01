Tre punti d’oro per la Recanatese "Decisivo lo spirito di squadra"

Vittorie e prestazioni, come quelle di domenica, fanno bene non solo alla classifica che comunque era e resta la priorità ma anche al "cuore", sicuramente dei tifosi ma anche dei giocatori perché ha certificato in maniera inoppugnabile che giocando con quella "garra" si possono risolvere in modo estremamente positivo anche situazioni complicate. Lo ripetiamo da tempo: è un campionato di buon livello ma senza fenomeni e certe gare vanno affrontate con lucidità ma anche con un pizzico di temerarietà, rispettando tutti ma serenamente consapevoli delle proprie possibilità: "vincere aiuta sicuramente a vincere, ci ha detto il centrocampista 22enne Biagio Morrone, tanto più in un girone livellato come questo. Forse all’inizio abbiamo subito troppo qualche episodio negativo e magari anche il salto di categoria".

Morrone, con la Carrarese comunque un match difficile specie a metà campo dove, lei e Raparo, avevate di fronte gente del calibro di Della Latta e Schiavi prima, Cerretelli e D’Auria poi.

"È stata dura, lo sapevamo, per la presenza di giocatori di grande spessore. Noi dobbiamo metterci le nostre qualità, soprattutto aiutandoci l’uno con l’altro: con questa modalità non avremo problemi anche contro avversari strutturatissimi".

Lei è arrivato alla chiusura del mercato estivo e da qualche settimana sembra aver trovato la condizione migliore.

"Avevo fatto la preparazione a Formello, però fare il precampionato con una squadra è tutt’altra cosa. Sono molto soddisfatto della scelta di Recanati: cercavo una piazza dove mettere in mostra le qualità senza troppe pressioni e penso di averla trovata".

La forza della Recanatese più recente è stata sempre il gruppo, com’è stato il suo inserimento considerando che la spina dorsale della squadra è quella dei trionfi dello scorso anno?

"È uno dei nostri valori aggiunti. Abbiamo uno spogliatoio compattissimo, fatto di uomini veri che mi hanno fatto subito sentire come se fossi in questo ambiente da tante stagioni. Tutti ci vogliamo bene e questo è fondamentale per superare le difficoltà".

Premesso che mancano 17 partite con 51 punti in palio: si può sperare in un futuro, certamente con sofferenze ma più tranquillo in chiave salvezza?

"Penso di sì, a condizione che seguiamo le indicazioni dell’allenatore e ragionando sempre in funzione della squadra".

Tutto vero, tutto giusto ma resta inderogabile la necessità dei rinforzi: in attacco il profilo individuato è quello di Luca Paudice, 21 enne in uscita dal Mantova ma che riuscì a mettersi in evidenza a Giulianova in D segnando 12 reti in una stagione "disgraziata".

Andrea Verdolini