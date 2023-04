Tre turni a Rapagnani e a Passewe

Ecco i provvedimenti del giudice sportivo.

Eccellenza. Tre turni: Passewe (Valdichienti Ponte) "per aver afferrato al collo un avversarioe per averlo poi spintonato. Tale azione avveniva durante l’uscita dal campo del calciatore espulso". Un turno: Lispi (Fabriano Cerreto), Traini (Atletico Ascoli), Titone (P.S.Elpidio). Allenatore. Un turno a Giuliodori (Castelfidardo). Dirigente: inibito fino al 26 aprile Bonvecchi (Chiesanuova) "espulso per essere entrato nell’area tecnica avversaria con fare aggressivo, al termine della gara rientra nel terreno di gioco per insultare la squadra avversaria".

Promozione. Tre giornate: Rapagnani (Civitanovese): "per aver spinto a terra un avversario, e per averlo pestato con un piede sul costato". Due gare: Nunzi (Aurora Treia), Bordi (Casette Verdini), Cerbone (Potenza Picena). Una gara: "Del Moro (Corridonia), Cialini e Galiè (Castel di Lama), Mandolesi (Civitanovese), Trobbiani (Cluentina), Rango (Matelica), Panichi (Monticelli), Moriconi (Trodica), Micheli e Vecchione (Potenza Picena). Allenatore: squalifica fino al 12 aprile Cantatore (Corridonia). Multe: Trodica 250 euro "per aver permesso a soggetti non in distinta di sostare nello spazio antistante gli spogliatoi. Alcuni di questi urlavano con fare aggressivo all’indirizzo della terna arbitrale". Potenza Picena 200 euro "per aver permesso a un soggetto non in distinta di entrare sul terreno di gioco per protestare e per aver permesso a un gruppo di sostenitori di entrare nel terreno di gioco passando da un’entrata laterale, subito fermati dall’intervento dei carabinieri".

Prima categoria. Una gara Marchegiani (Cingolana), Selita (Appignano), Pistoletti (Caldarola), Buldorini (Elfa Tolentino), Clemenz (Portorecanati), Capenti (Settempeda).