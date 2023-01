Trentino e Perugia alla finestra C’è ancora un altro turno

Quello tra Lube e Halkbank era l’accoppiamento previsto alla vigilia dell’ultimo turno di Champions League ed è rimasto tale nonostante il tourbillon di risultati di mercoledì. Civitanova "quarta miglior prima" contro i vincitori del girone B. Curiosamente l’unico quarto di finale già definito. Nella stessa parte del tabellone dei biancorossi non ci sono italiane, quindi niente eventuale derby in semifinale, un notevole vantaggio per i biancorossi sognando di proseguire la corsa continentale.

L’altro quarto vede lo Jastrzebski Wegiel, squadra vincitrice del gruppo A e giustiziere di Civitanova nella passata stagione, in attesa dei rivali. Sì perché aspetta la vincente del doppio confronto tra i francesi del Tours VB e i tedeschi del VfB Friedrichshafen. Dalla parte opposta del tabellone sono invece già ai quarti i campioni del mondo della Sir Safety Susa Perugia, vincitori della pool E ed ora in attesa della vincente tra il Berlin Recycling Volleys e la formazione turca dello Ziraat Bank Ankara (dove dovrebbe accasarsi a breve Juantorena). Così come i vice campioni del mondo e vice bi-campioni d’Europa dell’Itas Trentino, vincitori della girone D che saranno spettatori del derby polacco tra l’Aluron CMC Warta Zawiercie e lo Zaksa.

an. sc.