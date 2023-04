Trento-Piacenza, una è di troppo Si sfidano i centrali più forti

Sempre alle 18 sarà resa dei conti anche nell’altra semifinale playoff tra Trento e Piacenza. La situazione è analoga, 2-2, anche se l’inerzia qui appare a favore degli ospiti. Dopo essere stata severamente sconfitta nei primi due incontri, Piacenza infatti ha poi asfaltato i dolomitici senza perdere un parziale. Trento ha dalla sua il fattore campo ma deve fare i conti con un avversario che ha giocatori-squali in queste circostanze, inoltre l’Itas rischia di arrivare a gara5 (diretta su Rai Sport) con l’incubo di rivivere un’altra cocente rimonta in semifinale come accadde l’anno scorso con la Lube. I gialloblù devono dare un senso ad una stagione alla quale è sempre mancato l’acuto, al Mondiale ad esempio Kaziyski e compagni sono stati sconfitti da Perugia in finale; in Champions sono stati estromessi per il terzo anno di fila dallo Zaksa (nei quarti dopo due ko in finale); infine in Coppa Italia si sono arresi in finale proprio contro Piacenza. Se Trento sogna il ritorno all’ultimo atto tricolore dove manca dal 2017, Piacenza punta ad un obiettivo che era diventato manifesto in estate dopo i sontuosi investimenti che avevano portato all’acquisto di Leal, Lucarelli e Simon. La Lube2 come ha dichiarato ieri al Carlino Cormio. Sarebbe il punto più alto per una società che è nata solo nel 2018 ed ha subito riportato la città al top. Due le certezze di questo duello: mette di fronte i centrali più forti della SuperLega e forse al mondo (Podrascanin vs Simon) e chi avrà la meglio sarà la favorita per lo scudetto.

an. sc.