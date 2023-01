Trento spinge la Lube nella bufera: è crisi

LUBE

1

ITAS TRENTINO

3

CUCINE LUBE : Garcia Fernandez 2, Nikolov 14, Diamantini 4, De Cecco 1, Anzani 2, Yant 14, Balaso (L), D’Amico, Zaytsev 19, Bottolo 3, Chinenyeze 2. N.E. Sottile, Gottardo, Ambrose. All. Blengini.

ITAS TRENTINO: Kaziyski 29, Michieletto 12, Sbertoli 3, Lavia 17, Podrascanin 8, Lisinac 3, Laurenzano (L), Nelli, Dzavoronok, D’Heer 3. N.E. Cavuto, Pace, Berger, Depalma. All. Lorenzetti.

Arbitri: Vagni (Pg) e Piana (Mo).

Parziali: 19-25 (24’), 25-22 (27’), 19-25 (28’), 18-25 (26’).

Note: spettatori 2689; Lube battute sbagliate 14, ace 7, muri 5, ricezione 37% (perfetta 17%), attacco 42%; Itas bs 16, ace 11, muri 11, 44% (24%), 49%.

Nel sabato più freddo di questo inverno Trento iberna la Lube violando l’Eurosuole Forum 1-3. A differenza di domenica con Monza i campioni d’Italia hanno lottato di più, ma l’Itas è stata superiore in ogni fondamentale, martellando al servizio e ostacolando gli attacchi con un muro efficacissimo. Per la Lube terzo stop di fila in campionato e adesso si deve parlare di crisi. Civitanova ha di nuovo sbagliato tanto in ricezione, in più in ogni set è andata subito sotto nel punteggio e rimontare contro una big e con il "nervoso" diventa arduo. Un commovente Kaziyski, Mvp a 39 anni, ha dato spettacolo e insegnato volley ai giovanissimi di casa. In classifica l’Itas sale a 29 punti agganciando Modena al secondo posto (oggi contro Perugia), la Lube resta a 26 e Piacenza non ne approfitta. Oggi può farlo Milano. Primo set. Blengini cambia il sestetto, out Chinenyeze e Bottolo, si va con Diamantini e Nikolov. Riemerge subito il problema della ricezione, l’ex Podrascanin con due battute corte beffa Yant, poi sbaglia Nikolov e viene favorito il primo allungo ospite 8-14. Ancora una volta Garcia sembra in modalità diesel ma dopo 2 errori offensivi Blengini non attende oltre, dentro Zaytsev. Trento ormai è scappata via, due sbagli biancorossi al servizio danno lo 0-1. Secondo set. Trento punisce il punto debole con servizi corti e di nuovo va via: 5-10. La Lube però reagisce, i martelli ci sono, Yant mura Lavia e finalmente parità a 14. Poi è Zaytsev a siglare il primo vero vantaggio a 17. Un regalo di Michieletto, senza muro, propizia il 23-20, l’ultimo punto è di Yant. Terzo set. Per la terza volta Trento va in fuga, diventa 3-10 grazie ai colpi di classe di Kaziyski, mentre Civitanova fatica contro il muro, specie Yant. Quando il gap si riduce 16-18 (nonostante il 28% d’attacco), 3 schiacciate di Lavia annullano le speranze. Chi se non KK per chiudere? Quarto set. Titolari Chinenyeze e D’Heer (problemi per Lisinac) e tanto per cambiare 1-6. Civitanova ritrova ardore e pure parità e sorpasso grazie alla difesa. Un block di D’Heer su Zaytsev crea un pericoloso 14-17, poi ci pensa Kaziyski a tenere l’ampia dote e anticipare il ko. Lo certifica Michieletto con un ace aiutato dal nastro.

Andrea Scoppa