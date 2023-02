Tricolori allievi, Elisa Marini è bronzo sui 3 km

Elisa Marini, ancora tu. La promessa del Cus Macerata ha furoreggiato nella marcia, e stavolta in un palcoscenico top come i campionati italiani allievi indoor. L’atleta classe 2006 ha concluso con un eccellente terzo posto la gara in Ancona, sulla distanza dei 3km. Non solo, è stata così brava da frantumare il record regionale di categoria abbassando il tempo a 14’17“10. E pensare che non sarebbe nemmeno la "sua gara", perché la Marini predilige le distanze più corpose, quelle che rendono la prova difficilissima e non caso aveva inaugurato il 2023 agonistico con il secondo posto a Milazzo sui 10 km. Ad Ancona aveva replicato il piazzamento, perché l’atleta reatina che l’aveva beffata in volata era stata inizialmente squalificata, poi però, a sorpresa, è stata "riabilitata" e la Marini è così scivolata sul gradino più basso del podio. Il bronzo resta comunque un altro gran risultato per la giovanissima cussina che vanta anche il titolo di campionessa italiana nella categoria Cadette sui 4km conquistato nel 2021. Della vicina trasferta dorica da menzionare infine il 10° posto per Sofia Tomassini, l’altra baby atleta del Cus Macerata.

Andrea Scoppa