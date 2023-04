Tridici, le sue analisi e un anno da sogno

Da calciatore fu canarino, nelle stagioni 199394 (salto dalla Serie D alla C2) e 199495 (la prima tra i Pro) e quindi, in questa seconda, compagno di squadra di mister Stefano Protti, al tempo prolifico bomber di quella formazione allenata da Bruno Nobili e ben costruita dal direttore sportivo Gianni Rosati. Oggi Claudio Tridici, al tempo valido difensore, dell’ex attaccante è il match analyst sulla panchina della Fermana ed un pezzetto di merito di questa brillante salvezza anticipata va indubbiamente assegnato anche a lui: "Ho giocato qui a Fermo parecchi anni fa – ha ricordato Tridici – ed il ritorno è stato proprio come me lo aspettavo. L’ambiente gialloblù, oggi come allora, è sempre bello carico sia dal punto di vista della tifoseria che come aspetto societario". Ecco, appunto, i dirigenti gialloblù. In sostanza, a firme apposte chiesero la salvezza, dopo un ripescaggio che aveva fatto seguito ad un’annata particolarmente travagliata e culminata con la retrocessione ai play out in quel di Viterbo: "Siamo partiti un po’ in sordina, con tante problematiche da affrontare. Poi pian piano è stato fatto un piccolo miracolo, con dirigenti, tecnici e giocatori che hanno svolto giorno dopo giorno un grosso lavoro". Match analyst della Fermana, passando ore ed ore al video per vivisezionare le prestazioni degli avversari, capirne i punti deboli e farli notare alla squadra: "Importante leggere le prestazioni degli altri? Se c’è questo ruolo, allora vuol dire che qualcuno reputa che lo sia. Cerco di studiare al meglio l’avversario di turno, per poi fornire tutti i dati all’allenatore. Successivamente sarà suo compito, unitamente a tutti gli altri componenti dello staff, sottoporli alla squadra e metterli in campo ed in atto pratico. Credo che sia anche riuscito ed è stato un ottimo impatto". Con Protti c’è un legame di vecchia data e lavorare in sinergia è venuto da se: "Ho lavorato bene sia con lui, con il quale ero stato compagno di squadra, che come collaboratore di questo staff. Con tutti mi sono trovato benissimo e spero di continuare con loro anche il prossimo anno".

Uberto Frenquellucci