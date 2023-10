Trionfo di Andrea Falasca Zamponi e Ilaria Sabbatini a Porto Sant'Elpidio

Grande successo per l’Happy Run 2023, evento podistico organizzato dall’Asd Atletica Porto Sant’Elpidio. Una domenica all’insegna dello sport e del divertimento con oltre mille partecipanti nelle varie gare che si sono susseguite nel corso della mattinata. La 10 km individuale ha visto primeggiare tra gli uomini Andrea Falasca Zamponi dell’atletica Potenza Picena, che ha chiuso in 31.14; dietro di lui, sul podio, Mirko Fioretti della Space Running e Paolo Capriotti dell’atletica Civitanova, che hanno terminato il percorso rispettivamente in 36.18 e 38.13. Per la categoria femminile a vincere è stata Ilaria Sabbatini dell’Avis Macerata, con il gran tempo di 36.16; seconda posizione per Nausicaa Malaccari dell’Atl.Civitanova (37.19) e terza Rossella Domini del Cesena Triathlon (38.11). Tantissime le famiglie che hanno partecipato alla Mangialonga, camminata non competitiva caratterizzata dai punti ristoro a cura dei ristoranti locali, che hanno offerto assaggi di primi di pesce a tutti gli iscritti, così come hanno riscosso partecipazione la tradizionale e divertente gara sui tacchi a spillo e la nuova disciplina del plogging, organizzata dalla Legambiente: una corsa in favore dell’ambiente nel cui tragitto i corridori hanno dovuto pulire il territorio. Ancora una volta l’Atletica Porto Sant’Elpidio ha fatto centro coinvolgendo una grande cornice di pubblico e trasmettendo valori importanti e positivi "Ringrazio l’amministrazione comunale e tutti gli sponsor per il sostegno che ci hanno offerto – ha dichiarato Isidori – anche quest’anno l’esito dell’evento è al di sopra delle aspettative e non possiamo che esserne felici".

Il sindaco Massimiliano Ciarpella ha commentato così, al termine della manifestazione: "Abbiamo passato una splendida mattinata, è stata una festa per tutti, un trionfo di colori e allegria. Ognuno col suo passo ha attraversato le vie della città dimostrando che l’importante è stare insieme. Complimenti a Sante Isidori ed a tutto il suo team per quanto organizzato".

Nadir Tomassetti