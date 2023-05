Tris del Valdichienti Il Porto Sant’Elpidio chiude con un ko

porto sant’elpidio

1

valdichienti ponte

3

(3-5-2): Faini; Fuglini, Nasif, Landolfo (Morganti 25’st); Di Sante (Del Moro 25’st), Ponzielli (Rubicini 32’st), D’Amicis, Tondini, Amici (Franca 42’st); Sarr (Cini 39’st), Moretti. In panchina: Schirripa, Orazi, Sakho, Pomante. All. Palladini

VALDICHIENTI (4-3-1-2): Cingolani; Calcabrini 6 (Morresi 1’st), Sopranzetti, Di Molfetta, Pigini; Mazzieri 6 (Sfasciabasti 1’st), Omiccioli, Trillini (Lattanzi S. 34’st); Cisbani 5,5 (Del Brutto 1’st); Zira (Poloni 22’st), Triana. In panchina: Rossi, Marinelli, Lattanzi A., Del Gobbo. All. Bolzan

Arbitro: Belli di Pesaro

Reti: Di Sante 17’, Omiccioli 21’st, Del Brutto 28’st, 33’st

Note – Ammoniti: Fuglini, D’Amicis, Sfasciabasti, Nasif, Omiccioli, Tondini Recupero: 0, 3’

Si conclude con una sconfitta la stagione del Porto Sant’Elpidio, crollato in casa 3-1 contro il Valdichienti Ponte, per quella che è stata l’ultima partita dei biancoazzurri nel campionato di Eccellenza. Le due squadre non avevano più nulla da giocarsi, dunque il match non ha riservato grossi colpi di scena ed è stato giocato a ritmi molto blandi da entrambe le compagini. Unica nota positiva della domenica elpidiense l’esordio con gol per il giovane esterno Alessandro Di Sante, classe 2004, che al 17’ ha aperto le marcature con una gran conclusione al volo, una rete tanto bella quanto difficile.

Nel secondo tempo gli uomini di Palladini calano sia fisicamente che mentalmente e lasciano alcuni spazi in più agli ospiti: il primo ad approfittarne è Omiccioli al 66’, con una punizione a giro che beffa Faini sul suo palo; sette minuti più tardi il sorpasso è firmato Del Brutto, bravo ad insaccare a porta vuota al termine di un’azione personale di Sfasciabasti.

Al 78’ cala il tris ancora Del Brutto, sfruttando l’incertezza della difesa biancoazzurra su un pallone vagante in area. Un 3-1 che non cambia le sorti del campionato per nessuna delle due protagoniste: il Valdichienti proverà a migliorarsi nella prossima stagione in Eccellenza, mentre il Porto Sant’Elpidio sarà costretto a ricominciare dalla Promozione.

Nadir Tomassetti