Tris di Montagnoli: Biagio Nazzaro Chiaravalle vince 5-2 al Valfoglia

BIAGIO NAZZARO

5

VALFOGLIA

2

BIAGIO NAZZARO : Sartarelli, Terranova (28’ st Pieralisi), Agostinelli, Brocani, Ortolani, Cecchetti, Borocci (40’ st Angelani), Cardinali, Giacconi (28’ st Pacenti), Coppari (32’ st Canulli), Montagnoli (38’ st Guerri). A disp.: Panchina: Minardi, Sabbatini, Petoku, Ludovico. All. Domenichetti.

VALFOGLIA: Adebiyi, Aiudi (25’ st Scoccimarro), Pagano, Passeri, Gallotti, Pagniello (18’st Carboni), Ricciotti, Fraternali, Bartomioli (32’ st Casoli), Diomede, Balducci (1’st Tatò). A dispi.: Sodani, Signorotti, Sgaggi, Cenciarini, Fronzi. All. Renzi.

Arbitro: Tarli di Ascoli.

Reti: 19’ pt (rig.), 40’ pt e 26’ st Montagnoli, 31’ pt Ricciotti (aut.), 43’ pt Aiudi, 37’ st e 42’ st (aut.) Canulli.

Note: espulsi al 20’ st Gallotti e al 31’ st Pieralisi.

Dopo tre pareggi di fila la Biagio Nazzaro Chiaravalle torna alla vittoria. E lo fa segnando cinque gol al Valfoglia, trascinata da Montagnoli autore di una tripletta. Periodo negativo invece per la squadra di Renzi alla terza sconfitta. Proprio Montagnoli al 19’ sblocca la partita su rigore. Primo tempo pirotecnico: autorete di Ricciotti, secondo gol di Montagnoli e guizzo ospite con Aiudi. Non mancano reti ed emozioni neanche nel secondo tempo con il terzo centro di Montagnoli e poi Canulli che prima realizza nella porta avversaria e poi dopo cinque giri di lancette nella proprio porta fissando il punteggio sul definitivo 5-2 per la Biagio.