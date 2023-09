Tris Urbania-Montegranaro: Azzurra Colli beffata nel finale

A. A. COLLI

1

MONTURANO CAMPIGLIONE

1

ATLETICO AZZURRA COLLI (4-3-3): Scartozzi; Petrini, Sosi, Aliffi, Vallorani; Traversa (Del Marro 1’st), Gabrielli (Russo 30st), Rossi; Filiaggi, Gesuè (Albanesi 42’st), Zira (Fazzini 4’st). A disp.: Castelletti, Conte, Crementi, Acciarri, Giovannini. All.: Nico Stallone

MONTURANO CAMPIGLIONE (4-3-3): Isidori; De Carolis, Curzi (D’Amicis 16’st), Finucci, Frinconi (Adami 46’st); Petruzzelli, Loviso, Islami (Ezzaitouni 40’st); Bracalente (Rotondo 30’st), Adami, Tracanna (Nacciariti 16’st) A disp.: Fall, Antolini, Santarelli, Bernacchini. All.: Cuccù

Arbitro: Pasqualini di Macerata.

Reti: 7’pt Filiaggi, 46’st Loviso Note: Spettatori 200 circa. Ammoniti: Traversa, Filiaggi e Petrini (A), Curzi, Ezzaitouni e D’Amicis (M). Angoli: 5-1. Rec.: 2’-5’

COLLI DEL TRONTO

Pareggio beffa per l’Atletico Azzurra Colli di Nico Stallone che non è riuscito a chiudere il match e alla fine ha subito il gol del pareggio grazie ad una delle tante punizioni concesse dalla difesa locale e calciata dall’ex Ascoli Calcio, Massimo Loviso che a 39 anni ha dimostrato di avere ancora il piede di quando giocava in Serie B. L’Azzurra Colli è partita subito forte e dopo sette minuti Gesuè salta un’avversario da destra, rientra e crossa di mancino per l’inserimento di Daniele Filiaggi che mette dentro di testa. Partita che si mette subito in discesa per i rossoazzurri che però hanno l’unica pecca nel non riuscire a trovare la strada del raddoppio. Nella ripresa la squadra di casa ha sciupato almeno tre occasioni nitide: una con Filiaggi bravo a liberarsi, ma sfortunato nel colpire l’incrocio dei pali, una con Gesuè che ha calciato sopra la traversa da buona posizione e una con Del Marro che a tu per tu con il portiere gli ha calciato il pallone addosso. E così nei minuti di recupero una punizione di Loviso, leggermente deviata dalla barriera, si è infilata nel sette.