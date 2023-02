Trittico di apertura verso il finale Il cingolano Giglietti in testa

Dopo le volate di Piediripa, indossano le maglie arancionerobianche di leader, il cingolano Andrea Giglietti, il romagnolo Manuel Senni e Roberta Brugnoli. Il Trittico d’Apertura 2023 guarda alla prova conclusiva di domenica, il Giro della Cartiera ad Ascoli (avvio alle 9). Il verdetto emesso dall’anello della zona industriale è stato ancora positivo. L’Acsi Macerata ha incamerato un altro successo pieno. Archiviata la prima challenge stagionale, si proseguirà con il circuito del Cappello d’Oro Master Amatori e si inaugurerà il campionato di Gran Fondo Marche.

Classifiche Fascia A: 1.Manuel Senni (Team Crainox) p.14; 2.Riccardo Fioretti (Passatempo Cycling) p.12; 3.Paolo Pierantoni (Fight Club) p.11; 4.Denian Luku (Team Studio Moda) p.m. Michele Senni Michele(Borello) p.10; 6.Davide Leone (Giuliodori) p.m. Paolo Totò (Team Go Fast), Francesco Pirro (Team Go Fast) p.9; 9.Samuele Scotini (Team Go Fast) p.8; 10.Manuele Fedele (Team Go Fast) p.7; 11.Davide Breccia (Team Studio Moda) p.6; 12.Helenio Mastrovincenzo (Fight Club) p.3; 13.Bruno Martelli (Team Go Fast) p.2.

Fascia B: 1.Andrea Giglietti (Pasta De Carlonis - P. Fermano) p.14;2.Gabriel Scortechini (Dt Racing Team) p.13; 3.Lorenzo Mangialardo (Team Crainox) p.m. Mauro Maronari (Fd Steel) p.12; 5.Gianmarco Agostini (M9 Racing Team) p.10; 6.Francesco Buratti (Sport Bike) p.9; 7.Daniele Morbidoni (Giuliodori) p.m. Roberto Mentuccia (Pasta De Carlonis - P. Fermano) p.8; 9.Iuri Cerioni (Team Crainox) p.m. Paolo Cesarini (Fd Steel) p.5; 11.Mauro Bartocci (Giuliodori) p.4; 12.Giordano Nasoni (Hair Gallery) p.m. Marcello Cesari (Crainox), Walter Pazzaglia (Crainox) p.3; 15.Giacomo Magrini (Crainox) p.1.

Fascia Rosa: 1.Roberta Brugnoli (Waypoint Mtb Filottrano) p.10; 2.Emanuela Sampaolesi (Team Ponte Cycling) p.10.

Umberto Martinelli