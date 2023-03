Trodica corsaro, Cluentina ko I Monserrat decidono il match: uno segna, l’altro sbaglia il rigore

CLUENTINA

0

TRODICA

2

CLUENTINA: Scoppa, Mongiello (28’st T.Gianfelici), Scoccia (16’st Tomassini), Marcantoni, Squarcia (39’st Mogetta), Menghini, Brunori (39’st Salvatico), Montecchiari, Catinari (1’st Rogani), Mancini, L.Monserrat. All. Marinelli.

TRODICA: Fatone, Frinconi (35’st Gambacorta), Zandri, Berrettoni, N. Monserrat, Moriconi, Lombardelli (23’st Usignoli), Perfetti, Cingolani (19’st Prosperi), Pantone (45’st Vipera), Ciccarelli (39’st Tartabini). All. Lelli.

Arbitro: Belli di Pesaro.

Reti: 26’ N.Monserrat, 10’st Pantone.

Note: spettatori 150; ammoniti Mongiello, Menghini, L.Monserrat, Tomassini, Moriconi; corner 6-3; recupero 1’ e 5’.

Una rete per tempo, all’inglese, e un Trodica più concreto riabbraccia la vittoria dopo tre gare a vuoto. Blitz importante perché rappresenta la prima affermazione col nuovo mister Lelli. I biancocelesti volano così al 4° posto da soli, ma per il momento si gode poco perché la corsa dell’Aurora cancellerebbe i playoff. Al momento proprio perché sabato ci sarà lo scontro diretto al "San Francesco". La Cluentina invece patisce la prima sconfitta dell’era Marinelli. Dopo ben 6 risultati utili i biancorossi hanno pagato qualche defezione di troppo e un po’ di imprecisione sottoporta sia sullo 0-0 che nel finale. All’80’ infatti Monserrat ha calciato sulla traversa un rigore. Poteva riaprire i giochi e rispondere al fratello che aveva sbloccato con la solita inzuccata da corner. I piediripensi scivolano al 12° posto con 27 punti e sabato vivranno un derby chiave per la salvezza a Corridonia.

an. sc.