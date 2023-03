Trodica, è il momento di accelerare il passo

Dopo il Corridonia, altra partita contro vicini di casa per il Trodica, atteso oggi alle 15 sul sintetico del "Tonino Seri" di Macerata per misurarsi contro la Cluentina. All’andata finì 3-2 ma da novembre sono passati, calcisticamente, ben più di 4 mesi, basti pensare che entrambe hanno cambiato guida tecnica. Per Lelli sarà il secondo gettone in biancoceleste e c’è curiosità per vedere che scelte farà, se riproporrà il 4-3-3 di sabato e se, come crediamo, partirà stavolta con Cingolani e Pantone insieme. Il tecnico ha tutti a disposizione, nonché l’obbligo di vincere perché la squadra è sì quarta con 35 punti (Cluentina 27) nell’ingorgo con Monturano, Potenza Picena e Casette Verdini, ma non vince da 3 gare e deve pure fare i conti con la corsa sfrenata dell’Aurora. Match speciale per il centrale Nicolas Monserrat, il forte difensore argentino avrà dall’altra parte il fratello Lucho (all’andata espulso a metà primo tempo dopo un abbaglio della terna) ed anzi potrebbe anche marcarlo essendo il cecchino dei rivali piediripensi.

an. sc.