Trodica, il successo che serviva "Mi aspetto continuità di risultati"

Si dice che il girone di ritorno rappresenta un campionato a parte, nuovo e chissà che aver festeggiato la prima vittoria esterna proprio alla prima della fase discendente non dia una svolta alla Promozione del Trodica. In sede di presentazione della gara con il Grottammare avevamo scritto che era un’occasione d’oro, perché i rivali erano ultimi in classifica e soprattutto colpiti da turbolenze importanti che avevano portato all’esonero di Cuccù e a giorni di inevitabile sbandamento. Scritto, fatto. I biancocelesti hanno compiuto un bel balzo in classifica salendo al 4° posto con 24 punti, dunque dentro i playoff indicati come l’obiettivo stagionale. Adesso, spiega l’allenatore Massimo Busilacchi, va centrata la seconda vittoria di fila, traguardo tutto sommato minimo ma che il Trodica stranamente non ha raggiunto in questo torneo. Può farcela sabato quando al "San Francesco" riceverà il Castel di Lama.

Busilacchi, il blitz del "Pirani" può rappresentare una sorta di svolta?

"Indubbiamente serviva per cambiare marcia e adesso dobbiamo avere finalmente continuità".

In casa nessuno come voi e l’Aurora, ma in trasferta rendimento da retrocessione: è riuscito a capire perché tutta questa differenza?

"Abbiamo forse più dominato le partite in trasferta, perdendole magari nei finali per presunzione o per l’ansia di vincere. Probabilmente è anche colpa mia che non ho accettato il pari".

Il Grottammare ha protestato dicendo che sullo 0-0 Cingolani andava espulso. Cosa risponde?

"Che si tratta di normali situazioni di gioco, in precedenza Frinconi aveva subito un fallaccio anche peggiore".

Di recente Monserrat aveva detto al Carlino che il Trodica prende troppe reti da palla inattiva, sabato proprio il centrale ha segnato un’insolita doppietta sugli sviluppi di corner.

"Anzi ha sfiorato pure la tripletta. Nico non è nuovo a colpire in quelle situazioni, ci puntiamo molto. Inoltre sabato è stata la prima volta dal 16 ottobre che non abbiamo subito reti".

Andrea Scoppa