Trodica implacabile in casa Piegato il Monticelli in 45 minuti

MONTICELLI

: Fatone, Berrettoni, Usignoli (16’st Ciccalè), Porfiri, Monserrat, Perfetti (17’st Moriconi), Frinconi, Zandri, Cingolani (40’st Vipera), Pantone (34’st Cartechini), Ciccarelli (38’st Prosperi). All. Busilacchi.

MONTICELLI: E.Paolini, Grelli, Calvaresi (29’st Carillo), Alijevic, Fattori (15’st Vespa), Natalini, Santoni, Raffaello, Rosati (6’st M.Paolini), Panichi (33’st Spinelli), Gibellieri (35’st Bernabei). All. Zaini.

Arbitro: Gasparoni di Jesi.

Reti: 12’ Zandri, 35’ Cingolani, 45’ Pantone, 25’ st Grelli.

Note: ammoniti Calvaresi, Zandri, Perfetti, Panichi, Santoni, Ciccarelli, Ciccalè, Vespa; recupero 1’ e 5’.

Il Trodica ricomincia da tre. Il "San Francesco" si conferma alleato anche nel 2023 e i biancocelesti iniziano il nuovo anno festeggiando il ritorno alla vittoria dopo cinque turni a vuoto. Ne fa le spese il Monticelli, già al tappeto o quasi al 45’. Se gli ascolani restano quart’ultimi ma vedono avvinarsi la Cluentina, i locali salgono al sesto posto, a -1 dalla Passatempese che riposerà sabato.

Cronaca. Pochi minuti ed è subito 1-0 su punizione di Zandri, deviata in modo sfortunato dalla barriera. Alla mezzora poi l’attaccante Cingolani svetta di testa e raddoppia. Una partenza sprint che non si ferma nel primo tempo, tanto che allo scadere, al 45’, il Monticelli perde un sanguinoso pallone in zona difensiva, Cingolani si trasforma in assistman e manda in porta Pantone che non perdona il portiere ospite Paolini e sigla il suo primo gol a Trodica. A metà ripresa, da corner, piccola reazione del Monticelli con Grelli lasciato solo che insacca ed accorcia. Ma non quanto basta.

Andrea Scoppa