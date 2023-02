Trodica, indisponibili Frinconi e Perfetti

Torna domani il derby più sentito della Promozione, quello che richiama più pubblico: Trodica-Potenza Picena. Per incrementare l’affluenza la società biancoceleste ha optato per la domenica, scelta condivisa dai potentini che vi giocano abitualmente le loro gare interne. Appuntamento alle 15 per una sfida che va oltre le motivazioni campanilistiche, poiché la giocano la terza forza e la sesta del girone B (mercoledì l’A.Centobuchi ha scavalcato gli ospiti). Il Trodica arriva al derby nel momento migliore della stagione, euforico in virtù dei 5 risultati utili (solo 2 reti subite) e reduce dal blitz sul Monturano. Va detto però che l’avvicinamento non è stato ottimale, Busilacchi è alle prese con le defezioni di Frinconi e Perfetti (tallonite per il mediano) e alcune pedine sono febbricitanti. Di contro anche i giallorossi, che hanno già riposato, arrivano al match in fiducia grazie al 2-1 sulla Futura, cavalcano 6 gare senza sconfitta e vantano la seconda miglior difesa, una peculiarità dei team di Santoni.

an. sc.