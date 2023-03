Trodica ufficializza Lelli È il nuovo allenatore

I dietrofront e gli imprevisti con altri colleghi hanno tenuto tutti in allerta ma, come anticipato, il Trodica ha ufficialmente dato la panchina a Marco Lelli. Classe 1962, il mister vanta la licenza di tecnico A Uefa e un curriculum che lo ha reso tra i tecnici più vincenti della regione. Viene ricordato per l’impresa nell’Ancona dove in tre anni ha ottenuto un terzo, un secondo e un primo posto in Eccellenza. Qui non solo ottenne la promozione in D vincendo il torneo, ma pure la vittoria della Coppa Italia regionale e poi nazionale. Ora si cimenta per la prima volta in un club maceratese, con il Trodica sesto a -1 dal Potenza Picena ma pure -14 dall’Aurora seconda. Debutterà sabato in casa contro Corridonia.

an. sc.