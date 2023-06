Trofei bianconeri: sorridono gli Under 14 e le ragazze Under 17

L’ultimo fine settimana ha regalato due trofei alle formazioni giovanili dell’Ascoli. L’under 14 maschile si è aggiudicata il torneo Castelnuovo Vomano, riservato alla categoria giovanissimi 2008-2009. I ragazzi alleanti da Seccardini in finale sono riusciti a prevalere sul Pescara per 3-1. A favorire il successo sono stati i centri bianconeri arrivati con Di Mattia, Amadio e l’autorete avversaria di Di Loreto. Il Picchio l’ha ribaltata dopo il momentaneo vantaggio iniziale abruzzese trovato da Montebello. Festa anche per le ragazze terribili dell’under 17 di mister Parigiani che hanno vinto il campionato regionale con il poker rifilato all’Accademia Granata Fano (4-0). Alle bianconere serviva solo un successo per riuscire ad affermarsi. Al festival del gol hanno così preso parte Cristina Mignini (doppietta), Marzia Piermarini e Gioia Amatucci. I tre punti ottenuti hanno consentito all’Ascoli di chiudere al primo posto davanti alla Recanatese. Al termine dell’incontro alla formazione del Picchio è stata consegnata la coppa.