Trofeo Marche, un mese ancora per iscriversi

Primi passi avviati per la 26ª edizione del Trofeo Marche, popolare torneo di calcio giovanile curato dalla Cluentina. Come sempre la manifestazione sarà rivolta alla categoria dei Giovanissimi Under 14, quindi giocatori nati nel 2009 con possibilità di utilizzare un massimo di 5 calciatori nati nel 2010 e 3 prestiti (solo nati 2009). Il termine per le adesioni è l’8 aprile, la kermesse invece prenderà il via a metà maggio e la finalissima è in programma il 24 giugno. L’anno scorso la Nuova Folgore Ancona si è presa il trofeo battendo 2-0 la Veregrense, finale che è anche stata ripresa da Sky Sport con un servizio andato in onda nella trasmissione "La Giovane Italia". Per info rivolgersi al responsabile organizzativo Francesco Vallesi al 3479709773.