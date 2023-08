Trofeo Pantanetti show: Lattanzi ci mette la firma

Boom di partecipanti e il serviglianese Giovanni Lattanzi (Team Studio Moda) si aggiudica la vittoria assoluta nel 43° Trofeo Cesare Pantanetti (foto Passarini), organizzato come sempre alla perfezione dalla società locale Finproject Montecosaro. Secondo posto conquistato da Sauro Giampieri (FD Steel) e terzo Roberto Mentuccia (Pasta De Carlonis Termoservicegas). Tra le donne successo di Lavinia Palazzo (DT Racing Team) davanti a Romina Ordonzelli (Bike Station) e terza Emanuela Sampaolesi (Team Ponte Cycling). Il campionato interregionale Abruzzo-Marche Acsi ha poi premiato i seguenti ciclisti: Supergentleman A: Bellucci; Supergentleman B: Capuani; Donne: Palazzo; Gentleman A 1° serie: Rastelli; Gentleman A 2° serie: Zumpano; Gentleman B 1° serie: Mentuccia; Gentleman B 2° serie: Melucci. Queste, invece, le classifiche (primi tre classificati) delle varie categorie della corsa di Montecosaro. Supergentleman A: Giovanni Lattanzi (Team Studio Moda), Giordano Nasoni (FD Steel), Massimo Grappeja (SC Piossasco). Supergentleman B: Loreno Capuani (Forze Sportive Nereto), Agostino Bianchetti (Note e Ruote), Rossano Macellari (UC Bastia). Donne: Lavinia Palazzo (DT Racing), Romina Ordonzelli (Bikestation), Emanuela Sampaolesi (Team Ponte Cycling). Gentleman A 1° serie: Sauro Giampieri (FD Steel), Antonino Di Girolamo (Team Caprara), Stefano Gambadori (Asd Giuliodori Renzo). Gentleman A 2° serie: Attilio Zumpano (Team Go Fast Event), Enrico Bonaldi (VC Montecchio), Alessandro Alessandrini (Fd Steel). Gentleman B 1° serie: Roberto Mentuccia (Pasta De Carlonis Termoservicegas), Luca Quacquarini (Bike Club), Alberto Lamberti (Asd Team Vallone). Gentleman B 2° serie: Paolo Melucci (Fanese), Robert Sabbatini (Hair Gallery Cycling Team), Paolo Animali (Team Cingolani). Junior 1° serie: Davide Leone (Team Go Fast), Francesco Pirro (Team Go Fast), Francesco Zandri (Bike Therapy). Senior AB 1°serie: Paolo Totò (Team Go Fast), Manuel Fedele (Team Go Fast), Denian Luku (Team Studio Moda). Junior-Senior AB 2°serie: Filippo Giovagnini (Asd Giuliodori Renzo), Nicola La Barbera (Team Idromarche), Alessandro Bartoli (Asd Bike Club). Veterani AB 1°serie: Alessandro D’Andrea (Torello Bike), Michele Marinozzi (Asd Gs Montegranaro), Lucio Mazzarini (Asd Giuliodori Renzo). Veterani A 2°serie: Gabriele Giangrossi (Team Go Fast), Lorenzo Latini My Planet), Giacomo Calcatelli (Pedale Marottese). Veterani B 2°serie: Marco Cagnoni (My Planet), Roberto Violini (Asd Giuliodori Renzo), Carlo Iafrate (Torello Bike).