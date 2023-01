Trombetta: "Civitanovese con l’atteggiamento giusto"

Dai campi dell’Argentina a quelli della Promozione marchigiana, la lingua del calcio giocato non cambia. Nessuna difficoltà d’ambientamento nella Civitanovese, dunque, per Cristian Trombetta, difensore arrivato da pochi giorni alla corte di mister Nocera, e per Carlos Salom, attaccante ingaggiato nei primi di dicembre e subito al gol nella gara interna contro il Corridonia (il 4 dicembre, ndr). Un destino, il loro, che li accomuna a Pablo Becker e Alex Strupsceki, altri due importanti componenti della rosa rossoblù, arrivati dalla terra della Nazionale campione del mondo. Con Sebastian Greco sono cinque gli argentini a disposizione della Civitanovese, capolista a quota 36 punti e fresca di successo contro la Monterubbianese (0-3, ndr). I rivieraschi vantano ora sette lunghezze in più su Monturano ed Aurora Treia.

Trombetta, come commenta la vittoria di domenica?

"Si è trattato di un trionfo importante in una partita tosta, specie per le condizioni del campo che rendevano difficile giocare. L’atteggiamento è stato quello giusto".

Avete allungato sulle inseguitrici.

"Dobbiamo pensare a noi stessi, l’importante è vincere. Poi è chiaro che allungare in classifica ci dà maggiore tranquillità".

Domenica ospitate l’Atletico Centobuchi: che gara sarà?

"Certamente difficile, ma dovremo dimostrare di essere la capolista e nel frattempo lavorare per migliorarci sempre di più".

L’ultima gara interna fu una sconfitta con l’Aurora Treia.

"Perdere una partita può capitare, esistono anche gli altri. L’importante è rialzarsi dopo una caduta, come abbiamo fatto".

Salom, che girone di ritorno vi attende?

"Sarà una parte di campionato poco facile. Dovremo badare a non lasciare punti per strada".

Francesco Rossetti