Troppo forte la Macagi Cingoli, Parma è ko

Agevole e solo episodicamente contrastata la vittoria (22ª su 22 gare) che la Macagi Cingoli conquista battendo 41-24 la Cold Point Parma sgusciante e anche frizzante nel primo tempo in cui conclude ma non risolve, più risoluto e redditizio nella ripresa. Ma contro questa Macagi Cingoli la volontà e il puntiglio evaporano in un verdetto che rispetta il divario tecnico. Prima dell’inizio, un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico naufragio a Cutro. Poi, subito determinata, Macagi Cingoli evidenziando una sagace tessitura comanda la fase-1: 12-2 al 15’, coach Palazzi alterna nel sestetto i giovani e se al 20’ non s’infortunasse Ciattaglia (distorsione alla caviglia sinistra) le emozioni si diluirebbero nel finale: Parma lo rende meno amaro (20-9), Akim Jaziri detto "saetta" al 30’ centra il primo bersaglio stagionale. Si ripeterà al 19’ della seconda frazione che la Macagi Cingoli gestisce autorevolmente, con Parma che non ci sta ma può fare poco 33-18 al 15’, Palazzi applica nuove variazioni alla manovra proponendo un complesso quasi semibaby. Verifiche probanti e soddisfacenti.

Gianfilippo Centanni