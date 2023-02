Trullo: "Halley Matelica, serve un mezzo miracolo per arrivare ai playout"

La Halley Matelica, dopo l’importante quanto incredibile successo interno contro Ancona, si prepara ad affrontare il derby più sentito del campionato, quello in programma domenica alle 18 al PalaChemiba di Cerreto d’Esi contro la Ristopro Fabriano. Un match particolarmente sentito dalle tifoserie. Il Club vigorino è pronto a lanciare la prevendita dei biglietti. Domani verrà aperta quella riservata agli abbonati: sarà possibile acquistare i biglietti, esibendo l’abbonamento per la stagione in corso, al palasport di Borgo Nazario Sauro dalle 18.30 alle 20. Poi, venerdì la vendita dei tagliandi d’ingresso sarà aperta a tutti: l’appuntamento è sempre dalle 18.30 alle 20 al palasport di Matelica. Il prezzo del biglietto è unico a 10 euro, senza distinzioni di età. "Visto l’esiguo numero di biglietti a disposizione – si legge in una nota della società matelicese – si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita per evitare di non trovarne domenica al palas di Cerreto d’Esi". Intanto, il coach Antonio Trullo guarda avanti con fiducia, senza nascondere che il cammino della Halley resta in salita, nonostante la classifica sembri sorridere di più alla squadra: "Per come eravamo messi – dice – la nostra, purtroppo, è una scalata dell’Everest, ci vorrà un mezzo miracolo per arrivare ai playout. Dovremo viaggiare su medie da playoff, ora lo stiamo facendo, ma sarà difficile farlo sempre. Abbiamo tanti scontri diretti fuori casa, dovremo vincere gare in cui partiamo da sfavoriti come a Piacenza: quella con Fabriano è una di queste, ma proveremo a ribaltare il pronostico". La Halley occupa da sola il terzultimo posto, ma l’aggancio al 12° posto di San Miniato non si è concretizzato a causa del ritorno al successo dei toscani contro il quintetto di Ozzano.

m. g.