Tutta la delusione di Lauro. "Risultato che ci va stretto»

"Il pareggio di oggi (ieri, ndr) è più amaro di quello di Avezzano". Esordisce così Maurizio Lauro dopo lo zero a zero con il Fano. La Samb ha dominato l’ennesima gara della stagione, ma gli errori sotto porta l’hanno condannata al pari: "Oggi — dice Lauro — meritavamo di vincere e avevamo iniziato la partita con l’idea di sbagliare il meno possibile. Avevamo iniziato bene e il primo tempo è stato buono, nel secondo però gli avversari hanno iniziato a spezzare il gioco con i falli e noi abbiamo avuto la colpa di cascarci". Una reazione normale per una squadra che, dopo un grande primo tempo, vedeva i fantasmi del pareggio immeritato. La Samb, però, ha perso così "una quindicina di minuti, che ci sarebbero serviti e invece per larghi tratti della ripresa non si è giocato". Tornando a quanto è accaduto in campo, Lauro dice:"Per lunghi periodi arrivavamo bene sulle fasce, ma poi ci sono state varie imprecisioni per quanto riguarda i cross in area". Sul cambio di Battista e l’inserimento di Paolini, Lauro dice: "Nazzareno Battista stava facendo bene, ma era stanco e c’era l’idea di portare un mancino a destra. Spostare Battista su quella fascia avrebbe penalizzato il gioco di Nazzareno. Si è giocato a destra più che a sinistra? Diciamo che la coppia che ha operato in quella zona ha lavorato meglio in alcune occasioni". Su Danilo Alessandro e la sua prestazione il tecnico della Samb dice: "Danilo ha fatto una bella partita, poi è normale che per gli attaccanti si valutano molto gli errori. Però lui c’era sempre, ha avuto delle occasioni e poi i rigori si possono sbagliare. Forse si è troppo schiacciato sulla posizione di Tomassini, quando invece doveva giocare un po’ dietro, soprattutto in una gara in cui non veniva concessa profondità". Per quanto riguarda la classifica, invece, Lauro conclude: "Per la classifica è presto, solo a lungo andare capiremo i veri valori in campo".

Della stessa opinione il centrocampista Barberini, protagonista di un grande primo tempo e di un’ottima gara in generale: "Per la classifica è ancora molto presto. Per questa gara c’è tanta delusione. Ci è mancato il gol e abbiamo commesso tanti errori sotto porta. Però abbiamo fatto una delle migliori prestazioni della stagione contro una squadra che ha giocato con un 5-4-1".

Il problema, però, è che c’è stata troppa imprecisione in fase offensiva: "Abbiamo avuto quattro o cinque opportunità nette, più tre o quattro azioni pericolose. Purtroppo non le abbiamo sfruttate. In alcuni momenti, poi avremmo dovuto cercare di più le vie centrali. E poi gare del genere c’è anche il rischio di perderle. Sono convinto però che nelle prossime partite, giocando alla stessa maniera, difficilmente non segni un gol su sette opportunità".

p.c.