Tutti al palas vestiti di rosso a gridare "Forza Lube"

Ri-acquisite sicurezze tecniche e fiducia, ri-acquisita la parità nella serie contro Verona, adesso la Lube deve ri-acquisire il pienone all’Eurosuole Forum. Abbiamo usato la parola deve perché la rimonta che stanno facendo i campioni d’Italia merita la risposta adeguata da parte degli appassionati, tutti al palas (vestiti di rosso) per spingere Civitanova all’ultimo sforzo, al successo che vale la semifinale. Non si può mancare ad una gara5, stupenda per fascino, brividi, adrenalina. Oltretutto l’orario scelto dalla Lega, le 18 del sabato, si sposa bene con le intenzioni di chi vorrà poi approfittare dei tanti ristoranti della città. E’ stato invece disposto che le altre ’belle’ (per la prima volta nella storia della A1 tre sfide su quattro dei quarti di finale saranno decise all’ultimo match) si giocheranno entrambe lunedì alle 18, sia Perugia-Milano che Modena-Piacenza. Ha parlato dei tifosi, ieri, anche il tecnico Gianlorenzo Blengini: "Ci aspetta l’ennesima battaglia sportiva e sarà dura come le altre. Abbiamo la chance di riempire l’Eurosuole Forum e giocare con il tifo delle grandi occasioni. La squadra in campo ha saputo reagire riequilibrando la serie, sono convinto che anche sugli spalti i tifosi marchigiani offriranno una cornice di pubblico trascinante come quella su cui ha potuto contare la WithU in Veneto. I nostri sostenitori hanno capito l’impegno dei ragazzi e la mole di lavoro per arrivare fin qui. So che potremo contare sulla loro spinta". Lo schiacciatore Marlon Yant, decisivo sabato nel terzo set, ha parlato del pubblico e del cuore della Lube: "La tecnica e i muscoli sono i nostri strumenti per vincere, ma una serie come questa non potevamo riaprirla senza un grande cuore. Tutti noi abbiamo creduto nella rimonta. Sono orgoglioso di quello che stiamo facendo e sono contento di aver contribuito a girare con il servizio una fase molto complicata di gara4. Adesso si riparte da zero a zero e sarà fondamentale vedere un Eurosuole Forum pienissimo. Il sostegno dei tifosi ci darà lo sprint e ci aiuterà nei momenti più difficili".

Per l’occasione speciale già da lunedì la Lube ha dato il via alla prevendita online. Non si hanno dati ufficiali (scelta societaria fatta da inizio stagione e non capiamo il perché) ma da fonti indirette ci risulta che finalmente si riempirà il palas e le presenze saranno almeno 3.500. Insomma, si dovrebbe registrare il record stagionale.

Andrea Scoppa