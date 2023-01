"Tutti sotto esame per sapere chi è da Lube"

La partita con Monza era iniziata con lo striscione in curva "Da soli possiamo fare così poco, insieme possiamo fare così tanto". È finita invece con qualche fischio dalle gradinate finalmente gremite. Critiche sui social ci sono sempre state, del resto vi spopolano bacchettonisapientoni, capaci di attaccare pure una società ininterrottamente in finale scudetto dal 2017 e la più vincente di tutte nel nuovo millennio. Insomma le reazioni sul web contano poco, ma i fischi all’Eurosuole Forum probabilmente non si erano mai uditi da quando la Lube si è trasferita a Civitanova. È accaduto nel 4° set di una sfida che vedeva i campioni d’Italia terzi e gli ospiti noni e senza il principale attaccante Grozer. Una Lube che è stata sotto in ogni avvio di set, nel primo ha saputo ribaltare tutto, nel secondo ha annullato 9 set ball, poi è crollata soprattutto in ricezione ed è stata massacrata da Davyskiba e Maar. Il giorno dopo è finito sulla graticola Blengini. Ok, i biancorossi sono involuti, il percorso virtuoso di fine 2022 sembra essersi interrotto uscendo dalla Coppa Italia contro Milano. Detto questo, il coach ha responsabilità limitate, domenica ad esempio le ha provate tutte con i cambi. Semplicemente la Lube è questa, un roster molto giovane richiede tanta pazienza, soffre inevitabilmente di alti e bassi e può "perdersi" nei momenti critici, specie se senza leader prolifici. Una situazione non da Lube, ma mai in passato l’età media era così bassa e d’altra parte il progetto originale prevedeva un certo Juantorena per la transizione. L’unica consolazione è che le altre, esclusa Perugia capolista macina-record, fanno passi falsi con la stessa discontinuità. Addirittura più clamorosi nel 4° turno di ritorno. Il giorno dopo ecco il pensiero di patron Fabio Giulianelli. "Abbiamo fatto schifo domenica, ci sta perdere – dichiara – ma non essere presi a pallonate. Monza era una squadra alla nostra portata, invece è accaduto quanto già verificatosi con Milano e Modena. Stiamo prendendo troppi schiaffi".

Oltre a non essere abituato alle sconfitte, credo dia fastidio la mancanza di reazione, vero?

"Sì vedo troppa fragilità. Ad esempio nel secondo set Monza ha commesso tanti errori (14 ndc), la stessa cosa Milano che ne aveva fatti 33. Non siamo cinici".

Che effetto le hanno fatto i fischi?

"Per me sono giusti, ci stanno. Io non giustifico mai quando uno gioca male, ha delle responsabilità. E le abbiamo anche noi. Dicevo che la società aveva meriti quando si vinceva? Ora ha colpe".

C’è chi ritiene che la prossima gara con Trento sia decisiva per la panchina di Blengini, ci sembra esagerato ma…possibile?

"Ma dai, chiaro che anche l’allenatore ha le sua responsabilità, ma semmai è una partita decisiva per altri aspetti del futuro Lube".

Vale a dire?

"Chi non cade non risorge. La gara storta capita, adesso però mi attendo dai giocatori che facciano vedere che valori hanno e se sono all’altezza della squadra per il prossimo anno. Noi stiamo costruendo, il progetto puntava ad essere al top in 2-3 anni e non avevamo aspettative così elevate nell’immediato. Il problema è che ultimamente non ho visto le basi della costruzione, i pilastri da cui partire per rinforzarci in estate. Voglio vedere come i nostri giovani supereranno questo momento critico, è ora che mostrino qualità e forza".

Andrea Scoppa