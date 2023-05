Tutti venduti i biglietti L’Eurosuole è sold out

I tifosi ci credono, eccome se ci credono. I supporters non si sono fatti abbattere dalla scoppola di gara3, anzi hanno preso d’assalto botteghino e canali di distribuzione online dei biglietti in vista di gara4, in programma venerdì alle 20.30. In vendita dalle 17.30 di ieri, già un minuto dopo risultavano terminati sul sistema informatico di Vivaticket, mentre la quota tenuta al botteghino veniva divorata dai tifosi che si erano messi in fila nel parcheggio dell’Eurosuole Forum. Una coda notevole, tanto che molti sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto dopo aver atteso oltre un’ora. Sarebbe servito un palas dalla capienza doppia per accontentare tutti, gli sfortunati si dovranno accontentare della diretta tv (non si sa se su Rai2 o Rai Sport). Puntuale e scontato è poi arrivato in serata il comunicato con il quale il club annuncia il tutto esaurito, biglietti finiti in poco meno di 3 ore. Una grossa dimostrazione di fiducia da parte dei fans, perché si rischia di sedersi ed assistere alla festa dei rivali. La finale continuerà ad essere all’insegna dei sold out da ambo le parti, per Civitanova si tratta del quarto tutto esaurito del post season. Quella di venerdì sarà comunque vada l’ultima esibizione casalinga della stagione 2022-23 della Lube. Se i biancorossi riusciranno a re-impattare la serie tricolore con l’Itas, tutto verrà deciso da gara5 fissata per mercoledì sera alla Blm Group Arena di Trento.

an. sc.