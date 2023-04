Tutto nella ripresa: botta e risposta tra Trodica e Casette Verdini

2

CASETTE VERDINI

2

: Fatone, Ciccalè, Tartabini, Monserrat, Porfiri (20’st Gambacorta), Moriconi, Frinconi, Zandri, Cingolani (38’st Prosperi), Pantone, Ciccarelli (11’st Usignoli). All. Lelli.

CASETTE VERDINI: Ciminari, Donnari, Tidei (38’st Ghannaoui), Lami, Menchi (30’st Maffei), Tacconi, Tidiane (38’st Ramadori), Russo, Ulivello, Sejfullai (20’st Barchetta), Romanski. All. Lattanzi.

Arbitro: Laura Mancini di Macerata.

Reti: 10’st Sejfullai, 24’st Monserrat, 26’ st Zandri, 43’st Ulivello.

Note: ammoniti Zandri, Ulivello, Usignoli; corner 3-2; recupero 0’ e 5’.

Trodica e Casette Verdini confermano il bello stato di forma e gli importanti valori tecnici dando vita ad un divertente 2-2. Alla fine il risultato maturato al "San Francesco" è giusto e scaturisce nella ripresa, anche se naturalmente lascia più rammarico ai padroni di casa che l’avevano ribaltata e sognavano la vittoria di platino. Del re dei bomber Ulivello, 19° centro, il gol che certifica la divisione della posta in palio. Il Trodica sale così al terzo posto in classifica prendendo l’Atletico Centobuchi che gioca oggi, la formazione allenata da Lattanzi rimane dietro 2 punti agganciato dal Monturano ed entrambe recuperano un punto sull’Aurora Treia che nella prossima giornata osserverà il turno di riposo.

Passiamo alla cronaca. L’allenatore Lelli schiera la squadra con il 4-4-2, gli ospiti si dispongono in campo con il 4-3-3, come detto accade tutto nella ripresa (al 15’ comunque palo di Frinconi che quasi bissa l’inzuccata di Civitanova). I locali rientrano sonnacchiosi, subito Ulivello coglie la traversa in spaccata e al 10’ il 2004 Sejfullai dalla sinistra si accentra e dopo uno stupendo assolo fa 0-1 (primo gol subito da Lelli). Lo schiaffo sveglia il Trodica. Al 24’ Monserrat è perso in area su punizione e di testa impatta. Nemmeno 2’ e Zandri, tutto mancino, scarica un favoloso bolide di destro sotto il sette: 2-1. Sembra il colpo del ko, ma il Casette Verdini non demorde e al 43’ gran verticale di "prima" di Ghannaoui, Ribichini mette dentro e bomber Ulivello non perdona.

Andrea Scoppa