Tvrs prepara una "Diretta gol" per la giornata finale di Eccellenza

Attesa spasmodica per l’ultima giornata di stagione regolare in Eccellenza e per l’occasione ci sarà una novità assoluta: Tvrs Marche infatti, domenica, effettuerà una "Diretta gol" con inizio dalle 16.30 dai due campi principali nei quali ci si giocherà la promozione in Serie D. Verranno infatti alternate le telecronache di Forsempronese-Atletico Gallo con la telecronaca di Lorenzo Ottaviani e di Urbino-Atletico Ascoli con la voce di Mario La Rocca.

Le immagini saranno visibili ovviamente sul canale 13 del digitale terrestre, ma anche sul sito www.tvrs.it in streaming grazie all’accordo con la Lega nazionale dilettanti. Con il coordinamento in studio da parte della redazione sportiva sarà data priorità a un campo di gioco con assicurata comunque una "finestra" anche sull’altro evento agonistico considerando la piena contemporaneità. Atletico Ascoli e Forsempronese si giocano infatti la promozione in serie D.

Tvrs comunque con le proprie telecamere seguirà anche la successiva fase dei playoff non trascurando anche i due gironi dei campionati di Promozione. In serata poi alle 21, durante la consueta diretta con "Le Marche nel pallone", saranno proposti servizi e interviste sulle principali partite di questa appassionante ultima giornata.