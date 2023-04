Ultima chance per la salvezza del Tolentino

Penultimo atto del campionato nazionale dilettanti, girone F. Domani potrebbero esserci i primi verdetti, sia in testa che in coda. La capolista Pineto, impegnata in trasferta col Roma City, potrebbe ottenere la promozione in serie C con una vittoria oppure con un passo falso della Vigor Senigallia, immediata inseguitrice, staccata di 4 lunghezze. I vigorini di mister Clementi sono di scena in casa contro la Samb: sicuramente un bel "derby dell’Adriatico". In coda, invece, il Tolentino si gioca le ultime chances di playout in trasferta contro il Porto D’Ascoli. La squadra di mister Gianfranco Zannini deve obbligatoriamente vincere e sperare in un scivolone del Montegiorgio a Vastogirardi. Ma ai cremisi interessa soprattutto il big match Termoli-Notaresco, cioè la sfida fra le due compagini che attualmente occupano l’ultimo posto utile dei play out con 5 punti di vantaggio. Gli irriducibili del "Tole", convinti ancora che la squadra possa raggiungere quanto meno gli spareggi-salvezza, domani faranno il tifo per il Termoli, visto che nell’ultima giornata il Notaresco avrà a che fare con il Fano di mister Mosconi, certi che l’ex allenatore – per cinque anni a Tolentino – caricherà a mille la sua formazione per dare una mano al suo "vecchio" team cremisi. Della serie, finché la matematica dà speranza. Staremo a vedere, nel calcio non ci sono verdetti già scritti prima di scendere in campo. Per quanto riguarda gli uomini a disposizione di mister Zannini non ci saranno Rozzi e Pallecchi, appiedati dal giudice sportivo, ma in compenso rientrerà in squadra il giovane Di Biagio dopo aver scontato il suo turno di squalifica. Si spera nel pieno recupero del centrocampista Gori e dell’attaccante Vitiello, mentre sembra ancora improbabile il rientro del difensore Salvatelli, infortunato.

m. g.