Ultimi due turni nella C2 di calcio a 5 C’è incertezza in testa e in fondo classifica

Incertezza fino all’ultimo nel torneo regionale C2 girone B di futsal, molti i verdetti ancora sospesi in cima e in fondo alla classica. In testa il Tre Torri Sarnano a due turni dal termine vanta 4 punti di vantaggio sul Bayer Cappucini, già questa giornata potrebbe essere decisiva. Più complessa la questione playoff; se Castrum Lauri ora quinta ma con 22 punti di distacco dalla seconda (Bayer Cappuccini) sembra fuori dai giochi visto il regolamento, Avenale e Gagliole, squadra rivelazione trascinata dai gol di bomber Marturano (foto) non possono più sbagliare per evitare di vedersi sfuggire il Bayer Cappucini che se dovesse avere più di 10 punti dalla terza annullerebbe la possibilità di disputare i playoff alle due compagini dell’alto Maceratese. Lotta playout aperta, coinvolte almeno quattro squadre per il quintultimo posto, dal Real Fabriano che ha 32 punti ad Aurora Treia che ne ha 29 sono a rischio. In fondo Polverigi e Serralta viaggiano a braccetto (a 21 punti di distanza dalla quint’ultima) e lottano per evitare la beffa dell’ultimo posto. Nel girone C, l’Audax Montecosaro è settima a 5 punti dalla zona calda in una posizione di relativa tranquillità.

Claudio Cavallaro