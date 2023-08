Ultimo test con la Civitanovese Cinque centri, Recanatese in palla

Recanatese

5

Civitanovese

1

RECANATESE: Meli (1’st Mascolo); Longobardi (1’st Manè), Ferrante, Ricci (24’st M.Morrone), Quacquarelli (1’st Marinacci); B.Morrone (11’st Gomez), Prisco (1’st Raparo); Re (1’st Egharevba), Bertony (1’st Ferretti), Carpani (1’st Senigagliesi); Melchiorri (1’st Giampaolo) All.Pagliari.

CIVITANOVESE : Testa, Mangiacapre, Cosignani; Passalacqua, Ballanti, Bernardini, Ercoli, Domizi, Spagna, Garcia, Tizi All.Nocera A disp.Cannella, Morelli, Strupsceki, Visciano, Ruggeri, Becker, Foresi, Wali, Giordani, Paolucci. All. Nocera.

Reti: 21’ pt Ricci, 41’ Carpani, 5’ st Ferretti, 18’ st Ferrante, 19’ st Egharevba, 32’ st Paolucci.

Note: spettatori circa 300 con buona rappresentanza ospite. Angoli 12-3.

In un clima che più che tropicale sarebbe corretto definire sahariano, la Recanatese fa "manita" contro una Civitanovese che regge anche bene in avvio poi, fatalmente, paga pesantemente la doppia differenza di categoria. Tutto comunque deve essere relativizzato al fatto che si giocava inizialmente con 36 gradi e, almeno in casa giallorossa, pure un allenamento mattutino alle spalle. Senza Sbaffo che quasi certamente non ci sarà sabato all’esordio in campionato e senza Peretti per un problema alla schiena, i padroni di casa hanno confermato sia le qualità, non indifferenti, mostrate in questa pre-season ma anche i tanti aspetti da migliorare, in primis l’intesa tra i reparti e la finalizzazione. Ci sono però giocatori che appaiono già in forma campionato con Carpani trascinante, Ferrante autorevole e puntuale come sempre e Melchiorri i cui progressi sono evidenti. Sono test però che vanno presi per quello che sono ma almeno la volontà di tutti di mettersi in mostra è indiscutibile e confortante, compresi ovviamente i tanti subentrati nella ripresa. I rossoblù partono bene e prima Garcia poi Spagna avrebbero due buone opportunità. Poco dopo c’è una chance fallita dal solito Bertony che morde il freno, su sponda aerea di Ricci, ma è proprio l’ex Viterbese a sbloccare il risultato facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto dopo un corner di Carpani. Spagna scalpita e su rinvio di Testa, brucia Ricci in velocità e ci vuole l’abilità di Meli per deviare in corner. Il raddoppio arriva prima dell’intervallo: l’asse ascolano Re-Carpani funziona a meraviglia con tocco vincente sul portiere in uscita. Ad inizio ripresa Ferretti fa tris di testa (non è proprio la specialità della casa) su cross perfetto comunque di Egharevba. Poi l’1-2 di Ferrante prima, abile a girare in area sulla non impeccabile deviazione di Testa e dello stesso ex fiorentino poi, in mischia dopo un guizzo di Senigagliesi. Gomez si vede ribattere un rigore dal portiere e Citanò sigla il gol della bandiera con Paolucci in tap-in dopo un palo. Il match si chiude con una traversa di Becker e nel post-gara la bella notizia per tutti di un fresco cocomero a disposizione per un graditissimo "terzo tempo".

Andrea Verdolini