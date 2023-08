Ultramaratona di 160 km L’impresa di Compagnucci

"Ho impiegato 23 ore e 20 minuti per coprire i 160 chilometri dell’ultramaratona maratona che ripercorre l’intero tracciato del Muro di Berlino". L’appignanese Natascia Compagnucci, tesserata per la Polisportiva Acli di Macerata, ha tagliato quel traguardo al decimo posto nella categoria femminile della categoria tra le cinquantenni. "L’aspetto più importante – ha sottolineato – è essere riuscita a completare la prova. Al massimo avevo fatto 102 km, ma mai 160 anche se, in realtà, sono 163". Il via è stato dato alle 6. "Siamo partiti – ricorda – di mattina presto, ogni 6 km c’era un ristoro. Mi ha stupito che una metà del percorso si è snodata nel bosco e noi concorrenti di notte abbiamo corso illuminando il cammino con la torcia perché non c’erano altre luci". È stata l’ennesima sfida con se stessa per Compagnucci. "L’obiettivo era arrivare bene alla fine e sono soddisfatta di esserci riuscita. Nei primi 60 km ho tenuto un buon ritmo, poi ho rallentato perché dovevo dosare le energie temendo di non farcela". E poi ci sono stati i chilometri finali. "Negli ultimi 20 – ricorda Compagnucci – sono stata assalita dalla stanchezza, però ho resistito, mi sono fatta forza pensando ai tanti già fatti e che ne mancavano solo 20 alla fine". I 600 concorrenti hanno percorso l’intero tracciato in cui era stata edificata la barriera che per quarant’anni ha diviso la capitale tedesca. "È una manifestazione storica che ricorda quel Muro e che per me rappresenta l’auspicio di abbatterne altri. Con questa prova ho superato il mio muretto, ma ritengo che con l’aiuto di tutti se ne possano buttare giù altri".

Alla fine circa un centinaio di partecipanti non ha concluso la prova. "Gli organizzatori hanno dato un tempo massimo di 30 ore". Chi ce l’ha fatta è tornato a casa con un premio. "Mi è stata consegnata una medaglia, come del resto a chiunque ha terminato la maratona entro le 30 ore, in più ho ricevuto una fibbia per essere riuscita a tagliare il traguardo entro le 24 ore". Dopo una simile gara la Compagnucci era sfinita. "Ho fatto la doccia e sono andata a letto dove ho dormito per sette ore di fila. Poi nel pomeriggio con la famiglia siamo andati alla premiazione e, camminando lentamente, a visitare un museo egizio". E adesso? "Relax. Per una settimana andrò con la famiglia a Napoli e a Ischia, saranno giorni di riposo e di mare. Per la prima volta non metterò le scarpette in valigia".