Ultras Fano ricordano il rivale Mei, la Vis no

I tifosi della Vuelle e perfino quelli dell’Alma Juventus Fano, hanno fatto quello che la Vis Pesaro non è stata capace di fare: un saluto a Daniele Mei, storico tifoso biancorosso. Sui social una valanga di messaggi sottolineano una grave mancanza di cui si fa interprete l’ultimo dei grandi tifosi della Vis fondatore del gruppo ultras, Roberto Bizzocchi: "A Cesena ero in curva, ho pianto come un bambino al coro per Daniele. Dalla società ci saremmo aspettati un gesto di attenzione, un mazzo di fiori ad esempio da deporre in memoria di Daniele, o un saluto nel sito ufficiale del club. Nulla di tutto questo. E’ una grave mancanza, che sottolinea l’assoluto distacco di questa società rispetto alla gente che ama davvero la Vis, e rispetto alla città. Ritengo questo gesto figlio di insensibilità e di gente non all’altezza, siamo molto dispiaciuti, ma purtroppo è la conferma di quello che si vede: la Vis va amata prima di tutto". Un pensiero condiviso da decine di altri tifosi che hanno manifestato lo stesso sentimento. Il funerale di Daniele Mei sarà domani alle 10 alla chiesa di Cristo Risorto.

La sconfitta di Cesena. In una partita in cui ci si giocavano i playout, ci si aspettava una squadra con uno spirito diverso: aggressiva, tenace, con la bava alla bocca e il sangue agli occhi, capace di aggredire per non essere aggredita, di fare scudo, di chiudere ogni spazio molto prima dell’area di rigore. Invece la Vis ha regalato un tempo. Pareva di assistere a una partita tra due squadre di diversa categoria. Sul piano tattico poi, al contrario della lettura perfetta con Imola, hanno destato perplessità le scelte del tecnico Banchieri nel puntare subito su Ngom, che non ha combinato granché e non è la prima volta, e nelle scelte di St Clair e Sanogo. Sapendo della forza d’urto del Cesena sarebbe stato forse meglio infoltire il centrocampo con Aucelli e Coppola per chiudere gli spazi, aggredire i centimetri e impedire ai locali di arrivare dieci volte in area giocando al tiro al bersaglio per stare corti e ripartire. Peccato perché la difesa locale, specie nella sua fascia destra, ha mostrato chiare lacune.

Un verdetto già scritto. Non c’erano molti dubbi sul fatto che la Vis sarebbe andata agli spareggi salvezza. Per capirlo bastava leggere il Carlino di ottobre, quando avevamo denunciato pubblicamente lo scarso spessore di questa rosa assieme a tanti tifosi che avevano scritto sulle nostre pagine, tutti inascoltati e tacciati di provincialismo. Ora si rischia davvero di tornare in un campionato provinciale. Ci sono forti rischi perché se una squadra non segna può sperare soprattutto nel pareggio e per fare questo la Vis dovrebbe guadagnarsi la migliore posizione battendo domenica la Carrarese e sperando nella vittoria del Cesena ad Alessandria. Poi perché gli spareggi salvezza si vincono con qualità certe: quadratura, identità e una squadra che ha nel suo dna la voglia di non arrendersi mai e che anzi nelle difficoltà si esalta. Infine il capitolo Di Paola: dalla società non c’è alcuna comunicazione, ma pare che anche domenica e ai playout difficilmente ci sarà.

Davide Eusebi