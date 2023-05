Un 13enne sul podio: bronzo per Grimaldi

I giovani maceratesi delle due ruote crescono e lasciano il segno. Interessanti attestati qualitativi vengono rilasciati alla base agonistica degli esordienti e degli allievi, anche in chiave rosa. Da sottolineare il protagonismo nel trofeo Cingolani BikeShop, disputatosi a Pianello di Ostra, nell’Anconetano, dalla prestigiosa tradizione, per l’organizzazione del gruppo sportivo Pianello-Diego Schiaroli presieduto da Maurizio Minucci. Subito sul podio, nella corsa d’apertura, il portopotentino esordiente tredicenne del primo anno Leonardo Grimaldi (Potentia-Rinascita), di bronzo allo sprint, alle spalle dell’italo-brasiliano Mathias Silva Lima Rosetti, in forza alla forlivese Forti e Liberi-Zanetti, e del senigalliese Davide Sdruccioli, alfiere del locale Team Cingolani. Nella top ten il tandem quattordicenne costituito da Mattia Romanelli e Nicolò Biancucci (sempre Potentia-Rianascita): settimo e ottavo nella gara dominata dal solitario pluritricolore pianellaro Filippo Cingolani, seguito dopo 16“ dal fratello gemello Tommaso Cingolani, in volata sull’umbro Leandro Musta e tutti gli altri segugi. Autorevole l’amazzone esordiente Julia Giacobbi (Costruzioni e Ambiente Mg K.Vis), d’oro davanti alla laziale Maria Roberta Bertesteanu, alla romagnola Lucia Tini e alla campana Ginevra Provenza. Quasi a medaglia le allieve giallorosse Giorgia Desauvage e Giulia Cerquetella (A.C. Recanati): quarta e quinta dietro la salernitana Chiara Caporaso, le ravennati Martina Conti e Rebecca Rossi. Il G.S. Pianello ha già consegnato il testimone del ciclismo interregionale giovanile marchigiano alla stessa scuderia leopardiana, che sta mettendo a punto la classica di venerdì 2 giugno, quando Chiarino di Recanati farà giornata piena in formula open con gli esordienti (al mattino) e gli allievi (al pomeriggio). Sarà la 38ª edizione del trofeo Circolo Acli Chiarino, in palio insieme al trofeo S.S. Giuseppe e Filippo Neri, al Trofeo FA.PI. e al trofeo Memorial Mario Marinelli. Bandierine abbassate alle 9, alle 10.10 e alle 15.30. Festosa passerella finale con la ricca cerimonia protocollare di premiazione, onorata da amministratori, personaggi e personalità.

Umberto Martinelli

Nella foto: l’esordiente portopotentino Leonardo Grimaldi (destra) sul podio di Pianello, con Sdruccioli e il vincitore Silva Lima Rosetti.