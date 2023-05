Un altro pareggio, non è riuscito il cambio di passo

È un Matelica che non riesce a imprimere quel cambio di passo indispensabile per potere pensare di cogliere obiettivi più in linea con la tradizione degli ultimi. La storia si è ripetuta anche nell’ultimo turno quando la formazione allenata da Ciattaglia ha pareggiato in casa con il fanalino di coda Grottammare. E così per la quindicesima volta la squadra ha conquistato un solo punto, mentre le vittorie sono ferme a quota 9 e sono poche per chi ambisce a disputare tornei in linea con quelli caratterizzati nelle ultime stagioni quando il Matelica ha sempre centrato, come minimo, i playoff, anche in categorie superiori. Nel prossimo turno la formazione matelicese sarà impegnata sul campo del Castel di Lama, la penultima è alla ricerca di punti per risalire la china; poi la squadra osserverà il turno di riposo; nella penultima giornata il Matelica riceverà la Passatempese e infine la squadra chiuderà in casa del Monturano il cammino nel primo campionato di Promozione.