Un Ascoli che vince e convince Prova di forza nel momento giusto

L’Ascoli ritrova il successo nel momento giusto. La vittoria ideale per tipo di prestazione e carattere tirati fuori sotto gli occhi dell’estasiato popolo bianconero. In termini di punti quello arrivato sabato col Sudtirol per 1-0 è stato l’acuto fondamentale per scavallare la quota dei 40 punti, arrivando a toccare 42, e proiettarsi verso gli ultimi cento metri che dividono dal traguardo salvezza. Stimato a quota 45. Al Picchio di Breda ora restano da centrare gli ultimi tre punti, quattro se vogliamo essere ancor più tranquilli. La risposta data dal Picchio contro gli altoatesini è stata soddisfacente sotto tanti punti di vista. Gli assalti portati alla porta difesa da Poluzzi sono stati costanti e velenosi. I numeri a fine partita parlano di nove tiri in porta, 9 tiri fuori e qualche altro tentativo da buona posizione murato alla disperata dagli avversari. Paradossalmente il risultato finale è stato anche stretto - se consideriamo che il gol vittoria è arrivato solo su rigore - per la grande quantità di occasioni create.

Tante buone risposte confortanti per affrontare al meglio la settimana che condurrà verso Como e in generale queste ultime 5 sfide rimaste. Innanzitutto al centro della difesa con il rientro di Simic e un super Botteghin si è tornati ad aumentare un certo livello di sicurezza. Il muro alzato ha favorito anche l’operato del portiere Leali, praticamente quasi mai chiamato in causa nel corso della gara. Sulla corsia di sinistra la scelta di affidarsi a Giordano si è rivelata lungimirante per ridonare linfa vitale in quella zona del campo.

A centrocampo finalmente Proia si è scrollato di dosso il momento di difficoltà vissuto dal momento del suo arrivo sotto le cento torri. I guai fisici e la classica fase di ambientamento sono ormai stati metabolizzati. Nel ruolo di mezz’ala sinistra il giocatore ha dimostrato di sapersi districare molto bene. Come d’altronde ci aveva abituato nelle stagioni precedenti. Nel tandem d’attacco anche in Dionisi, l’Ascoli ha potuto ritrovare un trascinatore in grado di caricarsi la squadra sulle spalle da vero leader per condurre una serie di attacchi forsennati e arginati soltanto dalla prova incredibile del portiere avversario.

Il Del Duca è tornato protagonista con il secondo successo consecutivo, purtroppo solo il quinto interno dall’inizio del campionato. Dall’arrivo di Breda così il bottino è salito a 16 punti in 10 incontri (media di 1,6 a partita). Il bottino attuale quindi, oltre a permettere di aumentare il vantaggio sulla zona calda portandolo a cinque lunghezze, offrirà anche un buon margine da gestire. Anche se, vedendo lo stato di forma ritrovato dalla squadra, non è escluso che a Como si possa tentare il colpaccio in grado di chiudere la pratica salvezza in anticipo o almeno portare casa un punticino che muove la classifica.

Massimiliano Mariotti