Un calcio alle scommesse: "L’ingenuità rovina la carriera"

Lo chiamano "match fixing", il tristissimo fenomeno legato ad eventi sportivi truccati nel risultato con accordi con gli avversari. Una piaga che segna moltissime discipline ma che riguarda principalmente il calcio, nonostante tutti gli occhi puntati addosso. Per sensibilizzare soprattutto i più giovani, verso i principi di correttezza e lealtà sportiva, la Lega Pro sta portando avanti il progetto "Integrity Tour" insieme a Sportradar AG, proprio per fornire agli atleti tutte le indicazioni utili per difendersi dalle frodi sportive. L’iniziativa ha fatto tappa al "Nicola Tubaldi" di Recanati dove i relatori sono stati Emanuele Paolucci, segretario generale della Lega, Giacomo Bindi dell’area marketing, l’avoccato Marcello Presilli, responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar e Andrea Fiumana in rappresentanza dell’Associazione italiana calciatori. "E’ sempre bene ricordare come per una piccola ingenuità un calciatore possa rovinarsi credibilità e carriera – ha detto il capitano giallorosso Alessandro Sbaffo intervenendo all’incontro –. Ben vengano questi incontri di formazione". Sinora sono stati più di cento gli appuntamenti organizzati in questi anni e con più di 14mila ragazzi partecipanti.