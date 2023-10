Un duello appassionante

chiesanuova

2

montefano

0

: Fatone, Corvaro (38’st Giaconi), Iommi, Badiali (41’st Rapaccini), Canavessio, Monteneri, A.Pasqui (38’st Dutto), Crescenzi, Sbarbati (34’st Trabelsi), Mongiello, Morettini (28’st F.Carnevali). All. Mobili

MONTEFANO: David, Calamita (31’st Morazzini), G.De Luca (18’st E.De Luca e 40’st Stampella), Alla, Monaco, Postacchini, Latini (23’ Di Matteo), Guzzini (18’st Sindic), Papa, Palmucci, Bonacci. All. Mariani

Arbitro: Tasso di Macerata

Reti: 11’st autogol Monaco, 22’st Sbarbati

Note: spettatori 300; ammoniti Calamita, Badiali, Crescenzi, Monaco, Sbarbati, Fatone, Postacchini, Monteneri; corner 2-11; recupero 1’ e 6’

L’autunno del Chiesanuova è da favola. Il 2-0 sul Montefano non è solo l’unica vittoria di una strana giornata piena di pareggi, ma è un successo da "grande". Proprio nel quasi derby i ragazzi di Mobili festeggiano la 4° affermazione di fila (sempre senza subire reti), salgono a 15 punti, mettono al tappeto una rivale che non aveva mai perso sul campo e si godono il podio d’Eccellenza. Il Montefano resta a 12 punti e deve accettare un ko maturato dopo un primo tempo in cui si è espresso meglio, poi l’episodio ha indirizzato la sfida di Villa San Filippo e i viola hanno perso lucidità e distanze. Cronaca. Inizia meglio il Montefano grazie a Latini, da suoi spioventi da destra Papa ha due chance, prima viene chiuso in extremis, poi al 17’ vede la sua inzuccata finire sul corpo di Corvaro che salva il risultato. Proprio Latini poco dopo esce per infortunio. Non accade altro. La ripresa invece si sblocca all’11’. Sbarbati in versione ala mette dentro, Monaco va in scivolata e finisce col commettere autorete.

Il Chiesanuova non si ferma, sente l’odore del sangue e al 22’ Crescenzi inventa al volo mandando in porta Sbarbati –la difesa di Mariani è altissima- e il centravanti trafigge David. Il Montefano si innervosisce, Papa prova a rimetterlo in partita ma Fatone al 27’ gli nega la rete e finisce con la festa biancorossa.

Andrea Scoppa