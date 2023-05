"Un gruppo incredibile Avevamo preparato l’attacco a quattro punte"

Marco Donadel nel dopogara interviene ai microfoni di Radio Tua per spiegare il successo e la sua voce tradisce un po’ di giustifica emozione per il traguardo: "Con la Lucchese abbiamo sofferto, giocando bassi di proposito e siamo stati bravi a riacciuffarla. Qui è stata una partita diversa, abbiamo un gruppo che può fare tutto, l’avevamo preparata così e ci siamo riusciti". Certo un’incredibile metamorfosi, quella dell’Ancona, dalla partita con la Lucchese di giovedì scorso a quella di Carrara. A Paolo Papili, che gli chiede com’è riuscito a trasformare la squadra, Donadel risponde, semplicemente: "Dicendoglielo. Ho detto ai ragazzi che dovevano giocare aggressivi".

E sui cambi della ripresa, sull’Ancona a trazione tutta anteriore nell’ultimo quarto d’ora, prosegue: "Anche i quattro attaccanti, era tutto calcolato, abbiamo le varie strategie se le cose vanno o non vanno bene, sapevamo che la Carrarese è una squadra forte, sapevamo che sarebbe stato difficile sbloccarla nel primo tempo, pensavamo che con ogni probabilità avremmo dovuto attaccare negli ultimi venti o trenta minuti, e così è stato, i cambi erano preparati, i ragazzi sapevano cosa fare. Ovviamente abbiamo rischiato un po’, ma sapevamo che i benefici sarebbero stati molto più dei rischi. Poi la partita poteva essere sbloccata anche nel primo tempo, la squadra ha dimostrato che è viva, che ha un’identità forte, e poi non è detto che se l’avessimo sbloccata nel primo tempo, in cui siamo stati sfortunati, ora saremmo qui a parlare di una vittoria. Perché la Carrarese ha giocatori forti, esperti, fisici".

Sulla tifoseria presente anche a Carrara: "Dalla panchina sento sempre e solo i sostenitori dell’Ancona, abbiamo le nostre preferite, tra le loro canzoni, anche per loro abbiamo dato qualcosa di più e speriamo che questo ci permetta di andare avanti così".

Donadel conclude sul sorteggio di oggi che vedrà l’Ancona opposta giovedì e lunedì prossimo a una testa di serie: "Quando prepari la Carrarese in un giorno, quando arrivi di martedì dopo Pasqua e devi giocare di venerdì… Chiunque arriva per noi sarà un’esperienza incredibile, abbiamo la consapevolezza di poter dare noia a chiunque".

Ai microfoni di Radio Tua, a fine match, anche Alberto Spagnoli: "Ci siamo parlati, ci siamo detti che dovevamo fare un’impresa e l’abbiamo fatta, siamo andati ad aggredirli alti, con grinta, agonismo, siamo stati sfortunati nel primo tempo, sapevamo che per vincere quello era l’atteggiamento giusto, poi rigore ed è andata benissimo così".

g. p.