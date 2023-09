Un guizzo di Braconi, e l’Osimana è spacciata

CASTELFIDARDO

1

OSIMANA

0

CASTELFIDARDO: Elisei, Coppi (19’ st Piazze), Fabbri, Cannoni, Fabiani, Rotondo, Kurti (19’ st Fossi), Miotto, Napapere, Nacciariti E., Braconi (36’ st Nacciariti L.). All.Zitti (Giuliodori squal.)

OSIMANA: Santarelli, Micucci (9’ st Fabiani), Mosquera, Borgese, Bellucci A. (30’ st Marchesini), Labriola, Montesano (23’ st De Angelis N.), Calvigioni (33’ st Alessandroni), Tittarelli, Bambozzi, Bugaro. All. Senigagliesi

Arbitro: Tasso di Macerata

Rete: 16’ st Braconi

Come l’anno scorso così quest’anno. E’ il Castelfidardo a vincere la prima in Coppa Italia contro l’Osimana. L’anno scorso i biancoverdi espugnarono il Diana, quest’anno Chiaravalle visto il campo neutro per l’indisponibilità dello stadio fidardense. E’ bastato un gol alla squadra di Giuliodori (squalificato) per esultare nella gara di andata degli ottavi di Coppa (ritorno il 20 settembre al Diana). Un derby sempre sentito che richiama oltre 300 spettatori. Più propositivo e offensivo il Castelfidardo che passa nella ripresa grazie a un guizzo di Braconi che - dopo un’azione convulsa in area di rigore - trova la deviazione vincente a porta vuota. L’Osimana risponde subito con un tiro potente di Bambozzi che si stampa sul palo dopo la deviazione in tuffo dell’estremo difensore biancoverde, ma il pari non arriva. In casa giallorossa aumentano invece gli infortunati (Micucci e Bellucci escono anzitempo) e i problemi da risolvere a una settimana dal campionato.