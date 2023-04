Un impianto al top nella frazione Moscosi per gare e allenamenti

"Per noi, è un momento veramente significativo e gratificante". Così Francesco Pacetti, dirigente dell’Ad Majora Racing Team di motocross, con impegno totalmente convergente sulla valorizzazione dei giovani piloti, ha evidenziato la realizzazione dello scopo di avere a disposizione una pista per effettuare gli allenamenti. L’impianto appena completato nella frazione Moscosi, è certificato come Uisp, quindi pienamente rispondente alle esigenze per cui è stato programmato. A Moscosi, per l’occasione, con i dirigenti dell’Ad Majora Racing Team (nella foto: in alto, da sinistra, Armando Polita, Gianluca Romanu, Francesco Pacetti e, in basso, pure da sinistra, il presidente Mirko Tobaldi con Diego Polita) si sono riuniti gli sponsor che con il loro sostegno permettono al gruppo di sostenere l’attività intensamente svolta.

Gianfilipo Centanni