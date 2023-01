Un momento straordinario per l’Halley Thunder Offor: "Non mi aspettavo di fare simili numeri"

Il successo interno col Selargius ha spinto la Halley Thunder a quota 20 in classifica (10 vinte e 5 perse finora), a due sole lunghezze dal vertice, dove troviamo Empoli, Patti e La Spezia. Sette le vittorie delle matelicesi nelle ultime otto gare, a testimonianza di un periodo di forma e fiducia davvero notevole per le ragazze di coach Cutugno. A livello individuale, se da un lato non fanno quasi più notizia i 24 punti di capitan Gonzalez, i 12 della Gramaccioni e gli 11 rimbalzi della Cabrini, dall’altro è certamente da rimarcare la prestazione della diciottenne "fatta in casa" Gloria Offor, capace di segnare 15 punti aggiungendovi 22 rimbalzi (di cui 14 offensivi), "career high" in entrambe le voci statistiche. Lei, come una veterana, dice: "Sapevamo che era una partita difficile e per questo siamo scese in campo per lottare dall’inizio alla fine. Il risultato ci ha dato ragione. Abbiamo disputato una bella partita. Sono contentissima della mia prestazione, non mi aspettavo di fare questi "numeri", spero di continuare così e migliorarmi sempre di più". Prossimo impegno sabato in trasferta sul campo del Vigarano.

m. g.